Сомнолог: для хорошего самочувствия важен регулярный режим сна

Сон — время, когда наш организм отдыхает и восстанавливает силы для будущего дня. Качественный сон — это залог крепкого здоровья, хорошего настроения и бодрости на целый день. Новое исследование показало, что у тех, кто просыпается в промежутке между 5:22 и 7:21, повышен уровень гормона стресса.

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Британский сомнолог Нил Стэнли рассказал об исследовании учёных из Вестминстерского университета, которые выяснили, что у тех, кто встаёт с 5:22 до 7:21, уровень стресса обычно выше. Такие люди чаще страдают от плохого настроения, ломоты в мышцах и головных болей. Поэтому ставить будильник лучше на более позднее время.

Одновременно исследование ещё раз подтвердило, что ложиться и вставать лучше в одно и то же время. Режим сна важно соблюдать даже по выходным, а не отсыпаться до обеда. Отклонение допустимо примерно на час. При этом продолжительность отдыха должна составлять не менее 7–8 часов.