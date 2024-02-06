Эндокринолог назвала допустимое количество сахара в день

Эндокринолог Тананакина назвала допустимое количество сахара в день
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, сколько сахара можно употреблять в день здоровому человеку.
Тананакина пояснила, что количество потребляемых продуктов с добавлением сахара не должно превышать 10% от общего объема пищи в день.
Врач пояснила, что в сутки здоровый человек может добавлять до шести чайных ложек сахара в напитки. При этом она порекомендовала минимизировать количество сладостей из-за высокого содержания сахара в них, однако уточнила, что в рамках здорового сбалансированного рациона небольшое их количество приемлемо.
Помимо этого, Тананакина предостерегла от употребления сладких напитков людей с диабетом, наиболее опасными, по ее мнению, являются газировки и фруктовые соки с добавлением сахара. Рекомендации эндокринолога передает РИАМО.