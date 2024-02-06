Эндокринолог назвала допустимое количество сахара в день

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, сколько сахара можно употреблять в день здоровому человеку.

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Тананакина пояснила, что количество потребляемых продуктов с добавлением сахара не должно превышать 10% от общего объема пищи в день.

Врач пояснила, что в сутки здоровый человек может добавлять до шести чайных ложек сахара в напитки. При этом она порекомендовала минимизировать количество сладостей из-за высокого содержания сахара в них, однако уточнила, что в рамках здорового сбалансированного рациона небольшое их количество приемлемо.