Сон в постели с питомцем улучшает здоровье

Зоолог считает, что совместный сон с домашним животным может быть полезен. Владельцы сейчас проводят гораздо больше времени в тесном контакте со своими питомцами, что вызывает позитивные ассоциации с ними. Нахождение рядом в ночное время способно улучшить здоровье и социальную жизнь, а также увеличить физическую активность и снизить чувство одиночества. Важно только тщательно соблюдать чистоту.

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По словам старшего преподавателя зоологии из Университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд, собака в кровати – это источник общения, безопасности и тепла. Исследования показали, что из примерно 90 миллионов европейских домохозяйств, в которых есть хотя бы одно домашнее животное, 45% собак и 60% кошек пускают на кровать, а 18% собак и 30% кошек спят со своими хозяевами. Более 80% собак предпочитают находиться в ночное время рядом с людьми. Также разные виды могут делить спальное место, кошки и другие питомцы не прочь полежать рядом с кем-то, прижимаясь друг к другу.

К недостаткам такого партнерства можно отнести нарушение сна, вероятность случайных травм, аллергию и распространение насекомых и паразитов. Эксперты советуют тем, кто делит кровать с питомцем, стирать постельное белье каждые три-четыре дня, тщательно мыть лапы животного после улицы, соблюдать режим ухода и купания и использовать противопаразитарные средства, пишет The Conversation.