Нужно ли снимать умные часы на ночь

Современные умные часы отслеживают пульс, уровень стресса и многие другие показатели. С ними можно заниматься спортом, мыться и спать. Однако некоторые врачи считают, что гаджет лучше снимать на ночь.

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Врач-терапевт Наталья Белова отметила, что слишком тугой ремешок может передавить сосуды на руке. Если же застегивать часы неплотно, они не смогут измерить показатели во сне, передает «Секрет фирмы».

Также за день под ремешком накапливаются бактерии, и если часы не снимать, то микробы начнут активно размножаться. Если гаджет носить постоянно, то может дойти даже до грибка, который лечится достаточно сложно.