Врач рассказал о способствующих сгущению крови привычках

Многие люди предпочитают обычной воде разные газированные напитки и соки, так как это вкуснее. О том, к чему может привести подобная привычка, рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

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По словам медика, нехватка чистой воды в организме может привести к сгущению крови, а также развитию заболеваний, связанных с почками. Поэтому человеку следует пить минимум один литр воды.

— Сильно повышается риск и мочекаменной болезни, и сгущения крови, — пояснил Марк Гадзиян отсутствие должного количества влаги в организме.

Врач рекомендует после пробуждения пить два стакана воды, которые помогут органам быстрее взбодриться и начать работать. Также необходимо пить перед едой, купанием и отхождением ко сну, написал врач в своем Telegram-канале.

Сгущение крови в сосудах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но грамотный рацион позволяет этого избежать. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, какие продукты способствуют разжижению и сгущению крови.