Названа безопасная доза сахара, которую можно добавлять в чай за день

Что касается ложек сахара в кофе или чае, то безопасным предельным потреблением можно считать до шести чайных ложек сахара в день. Идеально, конечно, минимизировать потребление сладостей из-за их высокого содержания сахара, но если включать их в умеренных количествах в рамках здоровой и сбалансированной диеты, то это может быть приемлемо, — пояснила врач.