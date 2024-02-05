Гастроэнтеролог развенчал известный миф о кофе

В беседе с KP.RU он подчеркнул, что это допустимо, если при этом не возникают неприятные симптомы.

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Касаясь кислых фруктов, таких как яблоки и мандарины, Харитонов подчеркнул, что они не наносят вреда пищеварительной системе. Это объясняется тем, что слизистая оболочка желудка приспособлена к перевариванию широкого спектра веществ, и слабые кислоты, содержащиеся в этих фруктах, не представляют серьезной угрозы.

Специалист подчеркнул отсутствие научных доказательств того, что какой-либо продукт способен нанести значительный вред слизистой оболочке желудка, и выделил исключение для искусственных химических соединений, таких как уксусная эссенция.