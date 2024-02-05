Названы три полезные пищевые привычки для людей старше 30 лет

Процесс снижения веса в 20 и 40 лет — совершенно разные задачи. После 30 лет обмен веществ замедляется, чувствительность к инсулину ухудшается, и происходят изменения в гормональном фоне. Эксперты назвали три правила питания, которые помогут поддерживать оптимальный вес.

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Стоит избегать глютена, лактозы и сахара. Замена этих компонентов на овощи, фрукты, ягоды, крупы, злаки и бобы сделает рацион более разнообразным и полезным.

Овощи стоит добавлять в каждый прием пищи. Они улучшают пищеварение и снимают тяжесть после приема пищи. Они обогащены клетчаткой и антиоксидантами, а ферментированные овощи также содержат пробиотики.

Помимо овощей богаты клетчаткой также бобовые и крупы, такие как фасоль, булгур, кускус, маш, горох, нут и чечевица, передает Pravda.ru.

В свою очередь варч-эндокринолог Евгения Пальченко отметила, что не стоит избегать жиров. В рационе должно присутствовать растительное масло, масло гхи, авокадо и жирная рыба, передает Царьград.