Мужчин предупредили о риске развития некоторых заболеваний зимой

Переохлаждение снижает иммунитет и, как следствие, может стать косвенной причиной развития простатита, предупредил уролог клиники «Евроонко» Михаил Странадко. Об этом и некоторых других зимних заболеваниях мужчин врач рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

© Лента.ру

По словам Странадко, зимой мужчины чаще всего заболевают циститом и пиелонефритом. Воспаление мочевого пузыря и почек провоцируют бактерии, но триггером для развития инфекций становится переохлаждение.

«Когда кровеносные сосуды сужаются из-за переохлаждения, ослабляется кровоток, а вместе с ним и поступление кислорода к органам и тканям. Возникающий недостаток кислорода снижает устойчивость тканей организма к инфекции. При этом опасной считается температура ниже плюс десяти градусов», — объяснил уролог.

Также зимой мужчины подвержены риску развития простатита из-за переохлаждения, продолжил врач. Простатит может быть вызван как переохлаждением, так и инфекциями, распространившимися из других органов мочеполовой системы в простату, продолжил собеседник «Ленты.ру».

«Чтобы избежать цистита и воспаления предстательной железы, необходимо избегать переохлаждения, одеваться по погоде, не допускать промокания ног, не сидеть на холодном полу и не ходить по нему босиком», — подытожил врач.