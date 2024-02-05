Врачи подсказали, как снизить риск заражения в сезон простуд

Эти профилактические меры знают даже дети: когда начинается холодный сезон, руки нужно мыть регулярно, надевать маску на улицу (и менять ее каждые 2 часа), проветривать помещение и соблюдать социальную дистанцию. Многие россияне поступают правильно, промывая нос после визита в общественные места и принимая витамины для поддержки иммунитета. Также среди рекомендаций – хороший сон, прогулки на свежем воздухе и подходящее питание, богатое всеми необходимыми организму веществами. Есть и еще одно важное правило – в случае появления первых симптомов заболевания нужно начать прием этиотропных препаратов, которые борются с причиной болезни.

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Журналисты Утро.ру, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, отмечают, что спад заболеваемости может начаться лишь к концу марта. А сейчас в России зафиксировано почти 978 тысяч новых случаев заражения гриппом и ОРВИ, причем в 48 регионах среднероссийский показатель заболеваемости серьезно превышен. Почти 15% случаев приходится на столицу, Московскую область и Санкт-Петербург, где проживает огромное число россиян.

Медики отмечают еще одну неприятную тенденцию: заболевшие сталкиваются с двумя вирусами одновременно (в частности, гриппом и коронавирусом), а их иммунитет несет колоссальные нагрузки. В таких условиях врачи сразу же назначают симптоматическое и этиотропное лечение. Первое помогает смягчить течение заболевания и устранить симптомы. А второе призвано устранять причину болезни. Для этого используют препараты широкого спектра действия, такие как, например, отечественный Арбидол.