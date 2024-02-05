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Названы главные принципы тренировок для похудения

Фитнес-тренер Адам Энез назвал главные принципы тренировок для похудения. Его слова приводит BusinessInsider.

Названы главные принципы тренировок для похудения
©  Lenta.ru

Эксперт заявил, что не нужно слишком много времени тратить на кардиотренировки. Вместо этого необходимо больше двигаться, например, ходить до работы пешком, а также спускаться по лестницам. Также рекомендовано сконцентрироваться на коротких силовых тренировках.

Также Энез посоветовал делать базовые упражнения, которые позволяют прокачивать сразу несколько мышечных групп и не требуют особого подхода. Последним советом тренера было не отказываться от углеводов и следить за белками.

15 января тренер по йоге и пилатесу Алена Рысьева рассказала о способах похудеть после длительных праздников. По словам специалиста, важно начинать приводить себя в порядок постепенно. Она предложила отказаться от машины, больше ходить пешком, а также начать тренироваться дома.

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