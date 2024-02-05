Опасно для здоровья: доктор объяснил, почему никогда не следует сдерживать газы
Бывают случаи, когда газы кажутся неуместными. Доктор Каран Радж раскрыл тревожные причины, по которым никогда не следует их сдерживать.
Система желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) начинается со рта и заканчивается ягодицами. Последний процесс, происходящий в желудочно-кишечном тракте, — это движение фекалий, которые, по сути, представляют собой переваренную пищу, смешанную с бактериями.
Сдерживание естественных позывов удерживает пузырьки метана в кишечнике. Во-первых, если не выпустить газы, может возникнуть неприятный запах изо рта, предупредил врач.
Если вы не избавитесь от части этого газа, он может впитаться через слизистую оболочку кишечника и попасть в кровоток. Оттуда он попадает в лёгкие. Да, вы буквально выдыхаете газы, что может привести к неприятному запаху изо рта.
Во-вторых, сдерживание газов ведёт к повышению давления на сфинктер. В конце концов это давление преодолеет сопротивление и вызовет неконтролируемый выпуск газа.
Ещё одна проблема, которая может возникнуть, если вы постоянно сдерживаете газы, — это повышенное давление в прямой и толстой кишке.
Это может привести к образованию небольших мешочков или шариков, известных как дивертикулы, в слизистой оболочке кишечника, что приводит к хроническому воспалению и боли.