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Опасно для здоровья: доктор объяснил, почему никогда не следует сдерживать газы

Бывают случаи, когда газы кажутся неуместными. Доктор Каран Радж раскрыл тревожные причины, по которым никогда не следует их сдерживать.

Доктор объяснил, почему никогда не следует сдерживать газы
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Система желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) начинается со рта и заканчивается ягодицами. Последний процесс, происходящий в желудочно-кишечном тракте, — это движение фекалий, которые, по сути, представляют собой переваренную пищу, смешанную с бактериями.

Сдерживание естественных позывов удерживает пузырьки метана в кишечнике. Во-первых, если не выпустить газы, может возникнуть неприятный запах изо рта, предупредил врач.

Если вы не избавитесь от части этого газа, он может впитаться через слизистую оболочку кишечника и попасть в кровоток. Оттуда он попадает в лёгкие. Да, вы буквально выдыхаете газы, что может привести к неприятному запаху изо рта.

Во-вторых, сдерживание газов ведёт к повышению давления на сфинктер. В конце концов это давление преодолеет сопротивление и вызовет неконтролируемый выпуск газа.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть, если вы постоянно сдерживаете газы, — это повышенное давление в прямой и толстой кишке.

Это может привести к образованию небольших мешочков или шариков, известных как дивертикулы, в слизистой оболочке кишечника, что приводит к хроническому воспалению и боли.

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