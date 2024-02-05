«Сова», «жаворонок» или «голубь»: какой хронотип лучше для здоровья

Сомнолог Казаченко: хронотипы влияют на выработку гормонов и работоспособность. Для кого-то утреннее пробуждение — отдельная пытка, а для кого-то ранний подъём — радость и источник дополнительной энергии. Первых называют «совами», вторых — «жаворонками». Но мало кто знает, что этими двумя категориями хронотипы не исчерпываются.

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О том, как они влияют на здоровье и почему поздно ложиться плохо, «Секрету» рассказал сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.

Что такое хронотип

Хронотип — это внутренние биологические ритмы, которые определяют индивидуальные предпочтения человека в плане сна и бодрствования. Именно хронотипы регулируют нашу активность в течение дня, а во многом и предопределяют наш образ жизни.

Самые известные хронотипы — «жаворонки» и «совы». У первых пик активности приходится на утро, у вторых — на вечер.

На первый взгляд звучит несложно, вот только в чистом виде хронотипы встречаются крайне редко, а большинство людей на самом деле относятся к категории «голубей». Представителям такого хронотипа комфортно вставать примерно в 7–9 часов утра: позже «жаворонков», но раньше «сов». При этом уровня максимальной активности «голуби» достигают примерно к середине дня.

По словам врача, хронотипы формируются генетически, но могут меняться в течение жизни человека: под влиянием возраста и внешней среды. Так, подростки любят засиживаться допоздна и спать «до победного», а для пожилых людей характерны ранние подъёмы. Если говорить о среде, то самый очевидный пример — это необходимость подстраивать биологические часы под определённый рабочий график. Студенческая привычка «не спать всю ночь» у многих уходит в прошлое с началом карьеры.

Как на человека влияют хронотипы

Гормон стресса

Хронотипы влияют не только на наш распорядок дня, но и на внутренние процессы в организме, и особенно — на гормональный фон. Например, от хронотипа зависит цикл выработки «гормона стресса» кортизола. В норме его синтез подчиняется циркадному ритму: достигает максимума рано утром, а затем постепенно снижается и угасает до минимума к полуночи.

Это соответствует графику «жаворонков», поэтому в течение дня они ощущают себя бодрее, а вечером проще ложатся спать. У «сов» выработка кортизола активизируется позже, а уровень гормона остаётся повышенным даже в вечерние часы. По словам Казаченко, с одной стороны, это обеспечивает высокую активность во второй половине дня, но с другой — мешает нормальному расслаблению и засыпанию.

Риски ожирения

Биоритмы влияют и на выработку гормонов, регулирующих аппетит:

лептина, который синтезируется в клетках жировой ткани и тормозит чувство голода;

грелина, который вырабатывается в желудке и, напротив, разжигает аппетит.

Оба гормона вырабатываются в ночное время, поэтому поздний отход ко сну чреват сбоями в этом механизме. Неудивительно, что «совы» чаще бывают подвержены ночным приступам голода, а значит и набору лишнего веса.

Стоит упомянуть и разницу в метаболических процессах у обладателей разных хронотипов. Утром наш обмен веществ ускоряется, а пища лучше усваивается и даёт более продолжительное ощущение сытости. Вечером метаболизм, наоборот, становится более медленным — это одна из стадий подготовки организма ко сну. Здесь в выигрыше опять-таки оказываются «жаворонки», а вот «совы» из-за пристрастия к поздним ужинам чаще сталкиваются с проблемой лишних килограммов.

Продуктивность

Хронотип влияет и на работоспособность. Как говорит Казаченко, здесь главную опасность представляет несоответствие расписания дня внутреннему распорядку человека. Например, «совам» приходится начинать работать рано утром — когда они ещё банально не готовы к решению важных задач.

При этом с точки зрения продуктивности предпочтительнее ранние подъёмы. Утром вокруг нас обычно меньше информационного шума, а вот к вечеру отвлекающих деталей становится всё больше. Это в любом случае будет влиять на конечный результат нашей работы, даже если в целом мы ощущаем себя бодрыми и во второй половине дня.