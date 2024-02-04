Терапевт назвала полезный напиток при артрите и атеросклерозе

Врач-терапевт «Инвитро-Юг» Ирина Голотина рассказала, какой напиток полезен при артрите и атеросклерозе.

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— В народной медицине шиповник часто применяют при артрите, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, атеросклерозе, ожирении, болезнях почек, при астенических состояниях и в период выздоровления после заболеваний, — пояснила она.

Плоды шиповника часто используют как заварку для приготовления напитка. Настой из плодов шиповника содержит большое количество витаминов: аскорбиновую киоту, а также витамин Р, каротиноиды, флавоноиды, органические кислоты, пектиновые вещества, передает слова Голотиной «Мослента».

Артрит — это воспалительное заболевание суставов, которое поражает различные элементы сочленения. Некоторые продукты могут улучшить или, наоборот, ухудшить состояние больного. О том, как следует питаться при таком недуге, рассказала «Вечерней Москве» врач-ревматолог «Клиники Фомина» Валерия Король.