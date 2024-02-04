Ямальский врач рассказал о пользе моркови при профилактике онкологии

Защитный эффект обусловлен не только бета-каротином, но и полиацетиленом и изокумарином. Благоприятный эффект от потребления овоща был устойчивым, а также не зависел от типа заболевания.

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Морковь снижает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

— Ученые проанализировали 198 научных исследований с участием 4,7 млн пациентов и выяснили, что морковь снижает риск онкологических заболеваний. Потребление 400 граммов моркови в неделю снижает риск рака на 20%, — уточняется в публикации.