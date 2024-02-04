Курильщиков электронных сигарет предупредили об опасности

Электронные сигареты несут в себе такие же опасности для здоровья курильщиков, как и обычные. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказали врачи и медицинские эксперты.

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Ведущий научный сотрудник больницы имени Боткина, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов заявил, что не имеет значения, каким образом табачный дым попадает в легкие человека.

«Любые сигареты, где есть никотин и токсические вещества, любое курение повышает риск появления рака, неважно, каким образом это делается», — предупредил он.

Эксперт отметил, что всем курильщикам необходимо чаще проверять свое здоровье, так как вероятность появления злокачественных опухолей легкого у них в 20 раз выше, чем у некурящих людей. По его словам, в 20 процентах случаев именно курение становится причиной онкологических заболеваний, в том числе рака легкого.

Врач-онколог, главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев добавил, что хотя вейпы появились относительно недавно, вред от их использования — уже доказанный факт. Речь идет не только об онкологии, но и других заболеваниях легких, подчеркнул он. В группе наибольшего риска — люди со стажем курения более 15 лет, выкуривающие больше одной пачки сигарет в день. Он посоветовал обращаться к врачу при появлении таких симптомов, как одышка и усиление кашля.