Миф о взаимосвязи смартфонов и рака оценили

«Косвенно телефоны, планшеты, компьютеры становятся причиной проблем со здоровьем. Люди, "зависающие" в гаджетах или работающие в офисе, зачастую ведут малоподвижный образ жизни. А это, в свою очередь, может спровоцировать развитие различных заболеваний — от ожирения до психологических проблем», — заключил Басанов.