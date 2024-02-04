Названы главные преимущества яблочного уксуса для здоровья

Яблочный уксус — продукт, который полезен для кожи и всего организма в целом, говорит доктор медицинских наук Майкл Шапиро. Но перед тем как добавлять этот уксус в разные блюда, проконсультируйтесь с врачом.

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Вот как яблочный уксус может помочь вашему организму.

Улучшение состояния кожи. Благодаря кислотности уксуса можно очистить кожу, предотвратить возникновение прыщей, высушить пигментные пятна. Яблочный уксус будет поддерживать уровень pH кожи в норме. Чтобы попробовать это, сначала промойте участок кожи как обычно, а затем промокните его ватным диском, смоченным в разбавленном водой уксусе.

Ускорение потери веса. Уксусная кислота уменьшает всасывание крахмала и замедляет пищеварение. Результаты исследований показывают, что те, кто употреблял яблочный уксус, разбавленный водой, заметили у себя снижение аппетита и сбросили около 4 кг за 12 недель. Также у них уменьшилась окружность бёдер и снизился уровень триглицеридов.

Контроль уровня сахара в крови. Результаты одного небольшого исследования продемонстрировали, что у участников, которые выпивали 2 столовые ложки яблочного уксуса, разведённого в воде, с белковой закуской перед сном (1 унция сыра), на следующее утро уровень сахара в крови был ниже, чем до этого.

Устранение неприятного запаха изо рта. Теоретически это возможно, поскольку уксус кислый и содержит минералы. Однако нужны ещё дополнительные исследования, подтверждающие этот эффект.

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Уменьшение признаков псориаза. Рекомендуется тем, кто страдает псориазом, использовать разбавленный яблочный уксус в качестве тоника и наносить его на сухие пятна на коже с помощью ватного диска или губки. Правда, исследований, подтверждающих пользу этого, мало.

Помощь при грибке пальцев ног. Клинических исследований, подтверждающих эффективность яблочного уксуса при грибке, ещё нет. Однако доктор медицинских наук Майкл Шапиро советует лечить грибок ногтей на ногах в домашних условиях с помощью ванночек для ног с яблочным уксусом.

Избавление от перхоти. Некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может быть полезен тем, кто страдает перхотью и зудом кожи головы.

Облегчение боли при опоясывающем лишае. В некоторых научных работах отмечается, что яблочный уксус может уменьшить боль от опоясывающего лишая. Для этого нужно налить один стакан этого уксуса в ванну с водой и принимать её по 10 минут в день. По данным Американской академии семейных врачей, уксус также может помочь при волдырях от лишая, если эту жидкость разбавить водой и использовать в виде холодного компресса.