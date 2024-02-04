Эксперты: трансжиры наносят организму непоправимый вред

О вреде трансжиров хорошо известно. Однако их продолжают использовать в пищевой промышленности, поскольку они увеличивают срок годности и сохраняют привлекательный внешний вид пищи.

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Широкое распространение они получили с изобретением маргарина. Этот продукт получается при гидрогенизации, когда жидкие растительные масла становятся твердыми в результате обработки. При этом в пище изменяется структура молекул вещества. И при попадании в организм такая еда замещает "правильные" липиды. После этого клетки уже не выполняют свои функции. В итоге наносится вред гормональной и ферментной системам организма. Значительно повышается риск развития рака, диабета 2 типа и болезней сердца. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает полностью исключить трансжиры из рациона человека.

Между тем круг содержания этих опасных веществ очень широк: от сладкой выпечки до переработанного мяса. Их можно обнаружить и в молочной продукции, и в замороженной пицце, и в чипсах. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучать состав продуктов. Трансжиры могут скрываться под такими "псевдонимами" как: кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир или маргарин.

Бывает, что недобросовестный производитель не указал трансжиры в составе, но на них указывают факты: сливочное масло или мороженое не растекается и сохраняет форму при комнатной температуре, а молочный продукт имеет маслянистую консистенцию и жирный привкус.

Чтобы обезопасить себя, следует готовить еду самостоятельно, вместо майонеза брать сметану, чипсы и другие закуски заменять лавашом, жареное во фритюре - отварным.