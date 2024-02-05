Фитнес-тренер посоветовала упражнение для увеличения ягодиц

Новичкам Дерендеева посоветовала выполнять классический ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине плеч и немного развернуты наружу. Также закрепите фитнес-резинку немного выше колен. Далее на выдохе поднимите таз, сохраняя поясницу прямой, надавите на пятки и растяните резину в стороны. После паузы в верхней точке медленно возвращайтесь в исходное положение. Дерендеева предложила делать упражнение до отказа.