Что будет с организмом, если пить по 4 чашки кофе в день

Британские ученые выяснили, что ежедневное употребление 4 чашек кофе помогает снизить общий вес на 4% за счет усиления жиросжигания. Эндокринолог Павлова рассказала о последствиях подобной диеты. Эндокринолог МГУ Зухра Павлова отмечает как плюсы, так и минусы этого метода похудения.

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С одной стороны, кофеин ускоряет метаболизм, что ведет к расщеплению жиров. Но с другой - при чрезмерном потреблении кофе организму будет не хватать минералов и витаминов. Особенно важно поддерживать оптимальный уровень кальция, без которого нарушается работа мышц, включая сердце. А избыточная выработка паращитовидного гормона из-за нехватки Ca может быть опасна.