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Регулярная физическая активность в любом возрасте снижает риск преждевременной смерти

Согласно новому исследованию американских ученых, регулярная физическая активность в любом возрасте снижает риск преждевременной смерти. Даже небольшие физические нагрузки оказывают положительное воздействие на здоровье. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Регулярная активность в любом возрасте снижает риск преждевременной смерти
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Ученые из Колумбийского университета провели исследование с участием 8000 испытуемых среднего и пожилого возраста, выяснив, что даже короткие занятия спортом ежедневно могут снизить вероятность преждевременной смерти на 17%, а более интенсивные нагрузки - на 35%.

Физическая активность также рекомендуется для профилактики онкологических заболеваний и может помочь восстановиться после операции.

Ученые подчеркивают, что любая физическая активность, даже легкая разминка, способна улучшить здоровье и ментальные способности.

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ЗОЖ