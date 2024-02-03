Как сохранить здоровье желчного пузыря

Нутрициолог Ольга Ильичева в беседе с изданием “Аргументы и Факты” напомнила о том, как грамотно выстроить свой рацион для сохранения здоровья желчного пузыря. Если уже имеются проблемы, то необходимо обратиться к гастроэнтерологу - только врач сможет подобрать лечение. Если проблем нет, то советы Ильичевой помогут избежать их в дальнейшем.

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Так, в день в среднем нужно пить 30 мл воды на 1 килограмм веса. При физической активности и жаре следует увеличивать количество жидкости. Зимой тоже важно следить за своим водным балансом. Как объяснила нутрициолог, обезвоживание провоцирует сгущение желчи, холестерин выпадает в осадок, и все это ведет к первому этапу образования камней. “В меню следует добавить зелень, овощи и фрукты, так как содержащаяся в них клетчатка уменьшает риск образования камней, помогает выводить лишний холестерин. Также можно включить в каждый прием пищи растительные масла, специи, цикорий, зеленые салаты”, - отметила специалист Ильичева.