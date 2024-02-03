Эксперты рассказали, как дефицит витаминов влияет на людей

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева отмечает, что многим россиянам не хватает витамина D, особенно после длительной зимы. Этот витамин, известный как "витамин солнца", необходим ежедневно, и его недостаток становится неизбежным перед весной. Об этом сообщает издание "Известия".

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Врач-терапевт Анастасия Тимощенко подчеркивает важность витамина D, который регулирует обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидной железы и иммунитет.

Рекомендуемая суточная доза составляет 600–800 МЕ. Для компенсации дефицита рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых витамином D, таких как морская рыба, растительные масла и яичные желтки.

Терапевт Анастасия Тимощенко также подчеркивает важность витамина C, который влияет на синтез коллагена, усвоение железа и фолиевой кислоты, а также обладает антиоксидантными свойствами.