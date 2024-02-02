Нутрициолог назвала самый полезный для сердца продукт

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк назвала самый полезный для сердца продукт.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что речь идёт о свекольном соке. Как пояснила специалист, он способствует снижению артериального давления, а также полезен для сосудов, делая их более эластичными.

«Поэтому при ежедневном употреблении стакана свекольного сока снижается риск развития атеросклероза, гипертонии, инсульта и даже инфаркта», – подчеркнула нутрициолог.

В составе свеклы, отметила она, содержатся бетаины и бетанины. Последние – это мощнейшие антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы.

«Свободные радикалы ускоряют старение стимулируют развитие атеросклероза и способствуют появлению рака. А свекольный сок с ними успешно борется», – пояснила Стасюк.

Кроме того, напомнила она, свекла богата фолиевой кислотой, недостаток которой во время зачатия и беременности чреват серьёзными пороками развития плода. Также в продукте содержится марганец, необходимый для правильного развития костной системы у детей.