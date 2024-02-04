Эндокринолог рассказала, какие дыхательные упражнения защитят от Альцгеймера
Медленное спокойное дыхание улучшает состояние мозга. Если такие занятия проводить регулярно, можно снизить уровень бета-амилоидных пептидов и, следовательно, замедлить формирование амилоидных бляшек, с которыми связывают наступление болезни Альцгеймера. Об этом со ссылкой на исследования рассказала эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
"Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции", - такой совет дала в своем Telegram-канале доктор Павлова.️
Этот простой способ профилактики был обнаружен во время исследования, проведенного группой ученых Калифорнийского университета. Его результаты опубликовали в журнале Nature. Более 100 участников эксперимента на протяжении четырех недель выполняли упражнение "медленное дыхание" от 20 до 40 минут ежедневно. К концу срока в крови участников уменьшились уровни бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием болезни Альцгеймера.
Доктор Павлова объяснила, почему эффективно такое элементарное упражнение (это же очень легко - сфокусироваться на дыхании, сознательно его замедлив, сделав это после пробуждения или, наоборот перед сном).
"Как это работает? Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Первую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи. Когда задействована эта система, сердце чаще бьётся на вдохе и реже - на выдохе. Исследования показали, что обе системы влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера. С возрастом способность организма переключаться между ними теряется, но именно этот механизм снижает выработку бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма, что хорошо для мозга", - объясняет эксперт.
Соответственно, сознательно управляя своим дыханием и связанным с этим сердечным ритмом мы помогаем себе, "очищая" мозг от вредных для него веществ.
Павлова также напомнила о других важных профилактических средствах против болезни Альцгеймера.
Это:
-️ Кофе в умеренном количестве (примерно две чашки в день, без сахара);
- Скандинавская ходьба (полезны любые посильные физические упражнения, но ритмичные движения рук при северной ходьбе выполняют роль насоса, улучшающего кровоснабжение головного мозга);
-️ Получение новых навыков (любые обучающие занятия, например, изучение иностранных языков, создают новые нейронные связи и "обновляют" мозг);
- Регулярный прием витамина D (при отсутствии противопоказаний, дозировку должен подобрать врач).
- Здоровый и активный образ жизни в целом, в том числе, полноценный сон.