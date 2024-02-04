Эндокринолог рассказала, какие дыхательные упражнения защитят от Альцгеймера

"Как это работает? Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Первую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи. Когда задействована эта система, сердце чаще бьётся на вдохе и реже - на выдохе. Исследования показали, что обе системы влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера. С возрастом способность организма переключаться между ними теряется, но именно этот механизм снижает выработку бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма, что хорошо для мозга", - объясняет эксперт.