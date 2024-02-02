Назван способ снизить риск образования тромбов

Риск сгущения крови и образования тромбов возрастает, если пить мало воды и ограничиваться чаем или кофе, заявила в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. По ее словам, тромб может в любой момент оторваться, попасть в критически значимый сосуд и закупорить его, — это чревато инфарктом или инсультом для человека.

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Если исключить генетическую предрасположенность и некоторые заболевания, то густая кровь у здорового человека — признак обезвоживания организма. Из-за нехватки жидкости тромбоциты начинают склеиваться, откладываться в сосудах и образовывать тромбы, — предупредила врач.

Как пояснила Денисова, чтобы избежать загущения крови, нужно выпивать полтора-два литра жидкости. При этом кофе и алкоголь не считаются, поскольку они выводят жидкость из организма. В случае употребления много кофе следует увеличить и потребление воды, добавила диетолог.

Кроме того, рекомендовано не злоупотреблять жирной пищей — это тоже фактор риска сгущения крови и образования тромбов. В частности, один из побочных эффектов знаменитой кетодиеты, которую многие используют для похудения или при занятиях спортом — повышенное тромбообразование, предупредила Денисова.

Механизм следующий. Избыток жиров в пище приводит к повышению в крови уровня «плохого холестерина», который откладывается на стенках сосудов и образует бляшки, а на эти бляшки очень хорошо «садятся» тромбоциты, в результате чего возникают тромбы. И образуется закупорка сосуда, — отметила врач.

Вместе с этим важно соблюдать умеренность в употреблении соли. С одной стороны, соль притягивает воду и вызывает отеки, а это значит, что в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном — мало. Также нужно следить, чтобы в организме не было избытка или недостатка витамина С, который влияет на свертываемость крови, кальция, фосфора и магния.