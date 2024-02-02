Что произойдет с вашим здоровьем, если вы целый месяц будете пить зеленый чай каждый день

Даже сам аромат зелёного чая расслабляет и успокаивает. Алекса Меллардо выпивала в течение 30 дней две чашки этого чая утром и ещё одну — во второй половине дня. Какую же пользу для здоровья напиток принёс?

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Меньше беспокойства. Несмотря на это, энергии тоже зелёный чай даёт меньше в отличие от кофе. Чтобы это компенсировать, Алекса Меллардо стала выпивать три чашки чая в сутки: две утром и одну во второй половине дня.

Улучшение работы мозга. Благодаря зелёному чаю Алекса была более сосредоточенной. Также она заметила, что после чая лучше стала думать, тогда как после кофе нередко ощущала почти сразу «мозговой туман». Сочетание кофеина и L-теанина благотворно влияет на когнитивные функции человека.

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Улучшение состояния желудка. Зелёный чай успокаивал желудок и кишечник. Это связано с тем, что в данном напитке много полифенолов, особенно катехинов.

Помощь при снижении веса. В зелёном чае есть кофеин и катехины, которые ускоряют обмен веществ и сжигание жира.