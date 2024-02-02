Эксперты рассказали, какие хитрости помогают контролировать аппетит на работе и не толстеть

Тем, кто большую часть дня проводит в офисе, сложно соблюдать режим питания. Нутрициологи предложили стратегии и рекомендации, которые помогут позаботиться о собственном организме. Об этом сообщают эксперты сервиса HH.ru.

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Недостаток времени на спокойные обеды, хаотичные перекусы в состоянии стресса, угощения сладостями от коллег и кофемашина — все эти факторы создают преграды для правильного питания. Кроме того, 59% опрошенных не имеют столовой на своём рабочем месте. Её отсутствие чаще всего отмечают деятели искусства (72%), маркетологи (65%), строители (64%) и бухгалтеры (64%).

Оценки тех, кто посещает столовую, в основном зависят от ценников (37%), общения с коллегами (34%), разнообразия блюд (30%) и вкуса еды (25%), в то время как удовлетворённость обслуживанием заявили всего лишь 14% опрошенных. В пищевых предпочтениях на работе преобладает мясо (78%), овощи (74%), крупы (59%), макароны (50%) и десерты (34%).

Рацион удалённых работников оказался более правильным по сравнению с их офисными коллегами. Максимальное разнообразие отметили 62% «удалёнщиков» и 32% офлайн-сотрудников.

Первая проблема: постоянный доступ к сладостям

Нутрициолог Дарья Гудкова считает, что частый перекус сладостями превращает рабочий день в борьбу с сонливостью и усталостью. Быстрые углеводы вызывают скачок глюкозы в крови, а затем её падение. Эта цепочка лишает энергии и поддерживает постоянное желание есть сладкое. Перекусы с избытком сахара могут также привести к набору лишнего веса. Рекомендуется выбирать натуральные сладости с низким содержанием сахара или вообще без него и употреблять их разумно.

Вторая проблема: обеды на бегу

Нутрициолог Павел Петков рекомендует уделять не менее 20 минут на обед. Это помогает лучше пережёвывать и не съедать лишнее.

«Если вы зададите себе вопрос, как часто едите быстро, не концентрируясь на пище, то окажется, что довольно часто, например, утром, в обед или вечером многие из нас едят, смотря в экран телефона, планшета, ноутбука или телевизора. Рекомендую попробовать три стратегии, практики, которые несложно внедрить в жизнь и которые помогают начать есть более осознанно», — заявил он.

Третья проблема: после обеда тянет в сон