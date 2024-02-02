105-летняя женщина удивила окружающих секретом долголетия

«Я просто счастлива, вот и все. Слава Богу за эти годы, и я очень благодарна всем. Чего я желаю? Чтобы моя семья была вместе, и я всегда молюсь, чтобы с ними все было в порядке, и я очень благодарна за то, что они у меня есть», — сказала Аквино.