Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

Фитнес тренер Елена Соболь оценила возможность похудения только в зоне рук. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс» .

По ее словам, это невозможно, так как организм распределяет жировую ткань по всему телу, поэтому процесс похудения затрагивает все его части.