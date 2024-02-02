Травматологи-ортопеды объяснили, почему босоногая обувь полезна не всем и в чем ее проблемы

Травматологи-ортопеды объяснили, почему босоногая обувь полезна не всем и в чём её проблемы. В последние пару лет босоногая обувь, или barefoot, завоевала большую популярность. Её выпускают и для повседневной носки, и для занятий спортом. Производители говорят, что она принесёт пользу здоровью, ведь подошва будет получать массаж во время ходьбы, а мышцы ног — укрепляться за счёт лучшей работы стопы. Так ли это и для кого босоногая обувь может оказаться опасной, «Секрету фирмы» рассказали травматологи-ортопеды Мустафа Мусабеков, Сергей Карапетян и Константин Сергеев.

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Что такое босоногая обувь

Как объясняет врач травматолог-ортопед Мустафа Мусабеков, босо-обувь, barefoot или минималистическая обувь — это обувь с очень тонкой подошвой, но без какой-либо амортизации и каркаса. Ходьба и бег в такой обуви напоминают передвижение босиком.

Адепты barefoot утверждают, что такая конструкция снижает нагрузку на коленные суставы, укрепляет мышцы голеностопа и едва ли не избавляет от плоскостопия — за счёт стимуляции мышечной активности.

А второе отличие босоногой обуви от обычной, на которое указывают врачи, — это характерный расширенный мыс. Контур подошвы расширяется по направлению к пальцам, тем самым как бы повторяя естественную форму стопы.

Всё это в теории сделано для того, чтобы тело было в контакте с окружением.

Эволюция человеческой ноги — это эволюция босой ноги. Около 70% информации в наш мозг о движении поступает от нервов подошвы. Это значит, что чем больше чувствуешь поверхность под ногами, тем больше и естественнее тело приспосабливается к окружению. Строение пальцев, подушечки стопы, щиколотки и ахиллесова сухожилия призвано смягчать возможные удары.

Есть ли плюсы у босоногой обуви

Широкий носок — главное преимущество босоногой обуви, на который указывают все опрошенные «Секретом» врачи. Поскольку обувь с узким мысом — едва ли не главный «враг» здоровых стоп.

Как рассказывает травматолог-ортопед Сергей Карапетян, модные туфли или ботинки с заострённым носком заставляют пальцы постоянно пребывать в анатомически неправильном положении. Особенно страдают мизинец и большой палец, которые буквально «вжимаются» вовнутрь. Последствия у ношения такой обуви бывают самыми неприятными — от вросших ногтей и сухих мозолей до повышенных рисков развития плоскостопия.

Босоногая обувь возвращает пальцам естественное положение. Они чувствуют себя абсолютно свободно, не пережимаются и не давят друг на друга. Однако замечу, что аналогичного эффекта легко добиться и с помощью обычной обуви. Достаточно выбирать модели с широким округлым носом и следить, чтобы обувь соответствовала вашему размеру.

А травматолог-ортопед Мустафа Мусабеков добавляет, что, когда пальцы стоп не сдавливаются, стопа получает хорошую площадь опоры при ходьбе. Это тоже плюс.

Вот только на этом безусловные преимущества босоногой обуви заканчиваются.

Что с босоногой обувью не так

Минусов у босоногой обуви, по мнению опрошенных «Секретом» врачей, море. Особенно для людей, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В первую очередь минусы связаны с тонкой подошвой, которая подаётся как плюс.

Считается, что хождение в босоногой обуви равнозначно массажу биологически активных точек на стопах. Этот эффект призван благотворно влиять на здоровье в целом: от работы сердечно-сосудистой системы до укрепления иммунитета. Но не всё так однозначно.

Доля правды здесь есть — на наших стопах действительно расположено большое количество биологически активных точек, которые влияют на работу разных органов и систем организма. Другое дело, что просто прогулок в босоногой обуви и даже босиком для их стимуляции недостаточно. Куда как большее значение имеет поверхность, по которой мы ходим.

Мустафа Мустабеков добавляет, что, если ходить в такой обуви исключительно по асфальту, брусчатке, бетону и другим твёрдым поверхностям, ни о каком массаже активных точек не может идти и речи. Не стоит сравнивать твёрдые жёсткие городские поверхности с землёй в лесу, с травой, со мхом, с опавшей хвоей и листвой.

И в целом, по словам опрошенных «Секретом» врачей, босоногая обувь оставляет стопу незащищенной, что далеко не всегда хорошо.

Как врачу-ортопеду мне тренд на босоногую обувь не очень нравится. В этой обуви отсутствует супинатор, поэтому неправильно распределяется нагрузка на стопу и на позвоночник, нет защиты подошвы, что при наличии патологии стоп может спровоцировать обострение заболевания. Например, плоскостопия. Плохо защищена пятка — так же как и носок.

С ним согласен и травматолог-ортопед Сергей Карапетян, который говорит, что отсутствие амортизации значительно усиливает нагрузку на суставы и позвоночник. Именно поэтому он категорически не рекомендует увлекаться босоногой обувью пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Причём здесь речь идёт не только об уже упомянутом плоскостопии, но и об артрозах и любых деформациях позвоночника — сколиозах, кифозах и так далее.

У 95% горожан есть сколиоз. И когда эти люди носят обувь на тонкой подошве, часами бьются пятками о твёрдый асфальт, то потом страдают от боли и жжения в стопах и даже от вечерней головной боли, не понимая, с чем она связана. Боль в голове начинает «разливаться» из-за напряжения в ступнях, которое поднимается вверх по мышечным цепочкам.

И ещё одна ложка дёгтя — плоская подошва. Ортопеды её не одобряют. В идеале обувь должна иметь небольшой каблучок.

Речь ни в коем случае не идёт о массивных каблуках или высоченных шпильках. Однако небольшой перепад между пяткой и передним отделом стопы обеспечить очень важно — в среднем около двух сантиметров. Это нужно для равномерного распределения нагрузки на стопу.