Гастроэнтеролог: Здоровью сердца поможет употребление одного банана в день

Гастроэнтеролог Габуев: Здоровью сердца поможет употребление одного банана в день
Благодаря наличию калия в бананах, этот фрукт положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы, предупреждая такие заболевания как атеросклероз, инфаркт и инсульт.
О пользе бананов для сердца рассказал гастроэнтеролог Азамат Габуев. Причём он отметил, что для восполнения дефицита калия в организме достаточно съедать в день один фрукт, в котором содержится 9% суточной нормы калия.
Фрукт помогает нормализовать артериальное давление и обеспечить энергией на целый день.
Но натощак, как уточняет врач, бананы есть нельзя. Из-за высокого содержания углеводов они не рекомендуются больным сахарным диабетом.