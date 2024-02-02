Гастроэнтеролог: Здоровью сердца поможет употребление одного банана в день

Благодаря наличию калия в бананах, этот фрукт положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы, предупреждая такие заболевания как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

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О пользе бананов для сердца рассказал гастроэнтеролог Азамат Габуев. Причём он отметил, что для восполнения дефицита калия в организме достаточно съедать в день один фрукт, в котором содержится 9% суточной нормы калия.

Фрукт помогает нормализовать артериальное давление и обеспечить энергией на целый день.