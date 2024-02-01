Назван самый опасный для здоровья прием пищи

Помимо основных приемов пищи, есть и перекусы, но не всегда они положительно сказываются на организме и наполнены необходимыми полезными веществами.

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«Большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться в самых неожиданных товарах, например, в батончике мюсли», – отмечают специалисты портала здоровое-питание.рф

Врачи советуют брать на перекус что-то белковое. Это может быть варенное яйцо, 30 граммов нежирного мяса, рыбы или птицы, горсть орехов или 60 граммов тунца в собственном соку.

Если же вы предпочитаете перекусывать овощами, то следует брать морковь, перец, капусту, сельдерей или листовой салат. Фруктами – банан или яблоко. Или же стакан винограда или 200 граммов ягоды. Молочные продукты тоже могут быть в рационе: стакан молока, кефира или йогурта.

Главный диетолог Краснодарского края Лейла Кадырова отметила, что том случае, если завтрак состоял всего лишь из чашки кофе, а обед будет ближе к часу дня, то для утоления чувства голода подойдут фрукты, овощи или стакан йогурта.