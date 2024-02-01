Секрет японских долгожителей объяснили

Секрет многих японских долгожителей заключается в том, что в их ежедневном рационе содержится много рыбы и морепродуктов, считает специалист по питанию, приглашенный эксперт сети ресторанов японской и паназиатской кухонь MYBOX Яна Кацора. Полезность блюд японской кухни она оценила в беседе с «Лентой.ру».

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Эксперт отметила, что блюда японской кухни имеют невысокую калорийность и легко готовятся. Рыба, которая используется почти в каждом рецепте, содержит йод, витамины группы В, цинк, магний и Омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи, волос и ногтей. По словам Кацоры, эти микроэлементы уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и препятствуют развитию атеросклероза и его последствий. Кроме того, рыба и морепродукты богаты белком, который необходим для роста и регенерации тканей, а также для нормализации обмена веществ, добавила специалист по питанию.

Японскую кухню невозможно представить и без риса, и он отличный источник углеводов, которые нужны для восстановления энергии. Также этот продукт содержит белки растительного происхождения и в сочетании с бобовыми дает необходимый аминокислотный профиль, что очень важно для тех, кто не употребляет пищу животного происхождения Яна Кацора специалист по питанию

В Японии наряду с рыбой и крупой в рационе обязательно должны присутствовать овощи, продолжила Кацора. Как правило, они должны занимать половину тарелки. Эксперт объяснила, что они являются незаменимым источником витаминов и минеральных веществ, способствуют улучшению перистальтики кишечника и долгому насыщению.

Помимо этого, в японской кухне почти повсеместно используются ферментированные продукты — например, кимчи, мисо и соевый соус. «Соевый соус может подойти не всем из-за высокого содержания соли, которая может спровоцировать временную отечность. А вот кимчи в умеренном количестве можно смело добавлять к приему пищи, так как подобные продукты укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие в целом», — подытожила эксперт.