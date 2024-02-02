Кардиолог о том, как уберечь себя от негативного влияния интернета

Фобия, или тревожное расстройство психики, знакома многим. Например, кто-то боится пауков (арахнофобия), кто-то – высоты (акрофобия), а то и вовсе пуговиц (кумпунофобия). И это только малая часть фобий, их много. Кандидат медицинских наук, кардиолог, член общего собрания РОЦИТ Сергей Бердников сообщил «ФедералПресс», что особенно в наше время стоит обратить внимание на номофобию – боязнь остаться без смартфона даже на короткое время:

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«Для некоторых потеря из виду любимого гаджета вызывает дискомфорт, повышает тревожность, да и в целом негативно влияет на психику.

Кроме того, само проведение досуга в интернете может отрицательно сказаться на психическом состоянии пользователя. Особенно если он проводит много времени на западных онлайн-площадках. Речь прежде всего про YouTube, Instagram* и Facebook*. На них человек может столкнуться с деструктивным контентом, фейками и различного рода психологическими манипуляциями. Все это может в дальнейшем плавно перетечь в тревожное расстройство со всеми негативными последствиями, в том числе сердечными заболеваниями.

Казалось бы, всего лишь невинное времяпрепровождение в сети, но итог может оказаться безрадостным. Особенно для детей. Неокрепшая психика и эмоциональная нестабильность в период взросления делает их особенно уязвимыми, более склонными к тревожности. При этом ребенок чутко реагирует на настроения родителей, что тоже может негативно сказаться на его психическом здоровье.

Instagram* и Facebook* хоть и заблокированы в России, но все равно некоторые граждане продолжают заходить в них по привычке с помощью VPN-сервисов. Чтобы уберечь себя от негативного влияния западных онлайн-платформ, следует периодически отдыхать от интернета - устраивать цифровой детокс. По данным ВЦИОМ, с этим согласна большая часть россиян (66 %). Они убеждены, что нужно либо на время ограничивать, либо полностью блокировать для себя доступ в сеть.

Цифровой детокс защитит вас от многочисленных негативных явлений в интернете, дезинформации и деструктивного контента, киберпреступников и утечки в открытый доступ чувствительных данных. Иными словами, вы убережете свое психическое здоровье, снизите тревожность, тем самым защитите сердце от болезней, сможете уделять больше времени близким, чтению книг, прогулкам, спорту и многим другим интересным и полезным делам.»