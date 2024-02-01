Стало известно, от чего зависит количество сжигаемых калорий при ходьбе

Количество сжигаемых при ходьбе калорий зависит от темпа выполнения упражнения, веса человека и сложности маршрута. Об этом Daily Mail рассказала невролог Хайди Моавад из университета Западного Сиднея в Австралии.

Доктор Моавад, чьи расчеты были предварительно проверены диетологом, рассказала, что количество сжигаемых калорий у взрослых людей весом от 45 до 136 кг будет отличаться. Чем больше вес человека (будь то жировая или мышечная масса), тем больше калорий он тратит во время физической активности. Также большое значение имеет темп ходьбы. При быстром шаге энергия будет расходоваться быстрее.

Моавад уточнила, что при прохождении одной мили (1,61 км) в умеренном темпе человек весом 45 килограммов потратит примерно 53 калории. Для человека, который весит 72, это число возрастет до 85 (в спокойном темпе) или 91 калории (в быстром). При весе 90 кг тратиться будет еще больше — 106 и 114 калорий для низкой и высокой скорости ходьбы соответственно.

Также отмечается, что ходьба в гору или по неровной местности увеличивает расход калорий. Также больше энергии будет тратиться, если при беге или ходьбе на беговой дорожке настроить тренажер так, чтобы полотно находилось под наклоном.