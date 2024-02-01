Диетолог назвала признаки недостатка клетчатки в рационе

Одно исследование 2021 года показало, что только 7% взрослых американцев получают достаточное количество клетчатки из рациона. Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, перечислила симптомы, по которым можно выявить дефицит клетчатки.

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Вы чувствуете сонливость после еды. Клетчатка поддерживает баланс уровня сахара в крови и предотвращает резкие скачки уровня энергии.

У вас запор. Одно исследование показало, что 77% тех, кто страдает запорами, чувствуют себя лучше после употребления клетчатки. Нерастворимая клетчатка в овощах и фруктах предотвращает запор и застревание переваренной пищи в кишечнике.

У вас диарея или жидкий стул. Если вы сразу начнёте есть много клетчатки, то это приведёт к подобным последствиям.

Вам постоянно хочется есть. Ряд исследований доказывают, что клетчатка увеличивает чувство сытости и предотвращает переедание.

У вас высокий уровень «плохого» холестерина. Исследование 2019 года продемонстрировало, что этот показатель связан с низким потреблением клетчатки.

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Вы ощущаете вялость. Продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают стабильное высвобождение энергии, уменьшают чувство вялости, хорошо насыщают.

Вы набираете вес и не знаете почему. Низкое потребление клетчатки в целом связано с избыточным весом.

У вас вздутие живота. Многие виды клетчатки действуют как пребиотики. То есть как пища для полезных бактерий в кишечнике.

Вам не хватает каких-то витаминов. При рационе, в котором мало клетчатки, человеку может недоставать и различных витаминов. Например, витамина А в сладком картофеле и в моркови.

У вас геморрой. Исследование 2021 года показало, что клетчатка увеличивает объём стула. Это улучшает перистальтику и снижает вероятность развития геморроя.