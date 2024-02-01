Три важных признака того, что вам следует прекратить периодическое голодание
Периодическое голодание подходит не всем. Для некоторых отказ от еды на срок до 16 часов может быть даже опасен. Эксперты перечислили три важных признака, указывающих на то, что такая диета вам не подходит.
Периодическое голодание помогает похудеть и положительно повлиять на здоровье органов, например, кишечника. Несмотря на все преимущества, диета имеет и свои ограничения. Не все одинаково хорошо переносят длительное голодное окно.
При наличии этих физических признаков специалисты рекомендуют прекратить такой рацион:
- испытываете постоянные головные боли и чувство голода;
- продолжаете переедать (в разрешённое время);
- есть противопоказания, среди которых беременность, детский возраст, ослабленная иммунная система, диабет, лечение химиотерапией.
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