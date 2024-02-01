Терапевт Лаврищев: сердечникам важна не погода, а правильное лечение. Вред мороза для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно объясняют тем, что холодный воздух сужает кровеносные сосуды. Также считается, что холод может повышать артериальное давление и пульс, приводя к стенокардии, аритмии, инфарктам и инсультам. Почему это всего лишь домыслы, «Секрету фирмы» рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Почему вред холода для сердца — миф

Во-первых, есть научные доказательства. В 1980-х годах учёные пытались выявить взаимосвязь между ростом числа заболеваний и погодными условиями. И исследования показали, что погода ни при чём. Исключение лишь одно: нашли очень слабую связь между болью в суставах у пациентов с ревматическими заболеваниями и сырой и холодной погодой.

Во-вторых, сейчас считается, что сердечно-сосудистые заболевания зависят от нескольких факторов. Погоды среди них нет.

Чаще всего эти заболевания вызваны следующими причинами:

— высокое кровяное давление;

— курение;

— повышенный уровень «плохого» холестерина (липопротеины низкой плотности, ЛПНП);

— лишняя масса тела.

Александр Лаврищев – врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Прежде чем бояться мороза, следует узнать у своего врача, как у вас обстоят дела с основными причинами, которые вполне могут привести вас к беде. И если проблема существует — надо решать именно её.

В-третьих, правильное лечение, а не погодные условия играет ключевую роль в том, как будет протекать сердечно-сосудистое заболевание и приведёт ли оно к опасным последствиям — обострению, инвалидности или смерти, подчеркнул терапевт. При правильно подобранном лечении не страшны ни жара, ни холод.

Как понять, что вас лечат правильно

Узнать о том, как идёт лечение, всегда можно у своего врача. Но есть детали, помогающие отследить успешность процесса. Например, для профилактики повторного инфаркта необходимо держать уровень «плохого» холестерина ниже отметки 1,4 ммоль/л.

Но всё же ключевой фактор в состоянии страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальное давление.