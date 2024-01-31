Врач дал один совет пожилым одиноким россиянам

В пожилом возрасте некоторые люди по разным причинам становятся затворниками, рассказал биофизик, геронтолог Игорь Артюхов. В беседе с «ФедералПресс» он дал один совет одиноким россиянам, оказавшимся в такой ситуации.

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Артюхов объяснил, что причины затворничества могут быть психологическими, личными и социальными. При этом он отметил, что часто пожилые люди отказываются от общения и подвижности из-за старческой депрессии. Чтобы понять причины депрессии и найти способы лечения, специалист рекомендовал обратиться к неврологу.

«Если есть возможность вести активную социальную жизнь, то ее лучше поддерживать. Если нет возможности выходить из дома по состоянию здоровья, то хотя бы общаться через интернет. Общаться, чтобы жизнь несла информационную нагрузку», — дал еще один совет геронтолог.

Кроме того, он призвал пожилых людей заниматься интеллектуальным трудом, чтобы сохранять психическое благополучие и здоровье мозга.