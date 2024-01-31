Диетолог предостерегла россиян от слишком горячей воды

Для красоты и здоровья нужно пить достаточно воды, однако слишком горячая жидкость может оказаться вредной, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Ее слова приводит издание aif.ru.

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Мансурова объяснила, что без надобности не стоит пить воду, нагретую до температуры больше 60 градусов. Те, кто любит кипяток, рискуют обжечь пищевод и горло. Кроме того, постоянное травмирование этих чувствительных участков очень горячей водой увеличивает риск развития рака, предостерегла россиян специалистка.

В то же время теплая вода — до 40 градусов — приносит пользу, продолжила диетолог-нутрициолог. Она помогает восстановить водно-солевой баланс в организме. Также врачи рекомендуют пить теплую воду во время заболеваний лор-органов, чтобы снизить напряжение на слизистые оболочки и улучшить процесс отхождения мокроты.

По словам Мансуровой, теплая вода расширяет кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение. Кроме того, она снимает дискомфорт во время менструации, так как расслабляет мышцы живота.