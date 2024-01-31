Менопауза: как справиться с неприятными симптомами

Официально период менопаузы начинается через год после последней менструации. В среднем это происходит у женщин в возрасте 48—50 лет. На самом деле гормональная перестройка организма происходит постепенно. Если в это время вы махнете на себя рукой или будете делать вид, что ничего не происходит, а если и происходит — то, что тут поделать, упустите уникальный шанс «подружиться» с вашим организмом.

Никто не любит менять привычный уклад жизни — это сложно, отнимает много сил и времени, а его и так ни на что не хватает. Однако именно в это время ваш организм подает очень четкие сигналы, что именно вам нужно изменить в вашей жизни.

Если у вас депрессия и бессонница

Значит, подсознательно вы недовольны своей жизнью, и пришла пора что-то менять. Начните с расписания: уделите полчаса на занятия йогой по утрам или вечерам, запишитесь на уроки бальных танцев, купите абонемент в бассейн или найдите время для хобби, которое приносит вам радость.

Пополните свой рацион продуктами, которые содержат эндорфины (гормоны хорошего настроения), такие, как какао, бананы, орехи. Ели это не помогает — отправитесь в уединенное место на пару дней, не отвлекайтесь на телевизор и смартфон. Тогда ваше подсознание подскажет, чем именно вы больше всего недовольны в привычном укладе жизни, и как это исправить.

Детоксикация и приливы

Если у вас во время менопаузы появляются расширенные поры, угри и прыщи — организм сигнализирует, что в кишечнике скопилось слишком много токсинов и пора от них избавиться. Очень эффективно провести курс голодания на соках или искать вдохновение в книгах гуру по очищению организма Поля Брегга. Ускорить детоксикацию поможет белый чай. Травяной напиток ройбуш очень полезен для женского здоровья в любом возрасте.

Пересмотрите свой рацион. Ограничьте употребление всех видов колбасных изделий и консервов. Такие продукты содержат токсины и плохо усваиваются. И если до сих пор вы сомневались — самое время избавиться от микроволновки. Ученые приравнивают термическую обработку продуктов в микроволновке к атомной войне внутри продукта. В результате пища теряет до 98% полезных веществ, становится «мертвой». А затем организм тратит массу энергии, чтобы избавиться от балласта.

Морщины, тонкая дряблая кожа

В период менопаузы кожа становится более тонкой, склонной к шелушению. Выбирайте средства по уходу с высоким содержанием гиалуриновой кислоты, ретинолов и пептидов. Не выходите на солнце без защитного крема SPF 30. Подберите для себя нужный курс витаминов.

У тех, кому совсем не нравится свое отражение в зеркале, часто возникает соблазн решить проблемы с внешностью с помощью пластического хирурга. Но любое хирургическое вмешательство — дополнительный стресс для организма. У тех, кто решается на подтяжку век, шеи, уколы ботекса очень часто наблюдается усиление чувства тревожности и недовольства собой. Они постоянно ищут, что бы еще в себе исправить.

Все потому, что проблемы накопленные годами невозможно удалить хирургически, ваш организм нуждается в перестройке образа жизни, а не в маскировке внешних признаков менопаузы.