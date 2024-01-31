Врач-кардиолог напомнила о пользе сбалансированного питания
Ежедневное потребление колбасных изделий, копченостей, фастфуда, кондитерских изделий и алкоголя значительно увеличивает риски сердечно-сосудистых проблем в будущем. Так заявила РИАМО кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. По словам врача, важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы на протяжении многих лет играют здоровый образ жизни и сбалансированное питание.
Продукты из переработанного мяса, такие как сосиски, колбасы и копчености, содержат большое количество насыщенных жиров, соли и добавок, которые делают их аппетитными. Насыщенные жиры способствуют образованию «плохого» холестерина, который откладывается на сосудистой стенке и приводит к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, кондитерские изделия, фастфуд, чипсы, картофель-фри и молочные продукты с высоким содержанием жиров также содержат опасные жиры.
Злоупотребление поваренной солью также оказывает негативное влияние на организм, приводя к увеличению жесткости сосудистой стенки, задержке жидкости в организме, отекам и гипертонической болезни. Мы также должны ограничить потребление сахара, который добавляется в чай, каши и другие блюда, так как его частое употребление может привести к ожирению, метаболическому дисбалансу и сердечно-сосудистым заболеваниям.Недостаток полезных элементов в сочетании с избытком соли, сахара, жиров и добавок может привести к ожирению, атеросклерозу сосудов, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и другим проблемам, которые легче предотвратить, чем лечить.