Врач-кардиолог напомнила о пользе сбалансированного питания

Ежедневное потребление колбасных изделий, копченостей, фастфуда, кондитерских изделий и алкоголя значительно увеличивает риски сердечно-сосудистых проблем в будущем. Так заявила РИАМО кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. По словам врача, важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы на протяжении многих лет играют здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

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Продукты из переработанного мяса, такие как сосиски, колбасы и копчености, содержат большое количество насыщенных жиров, соли и добавок, которые делают их аппетитными. Насыщенные жиры способствуют образованию «плохого» холестерина, который откладывается на сосудистой стенке и приводит к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, кондитерские изделия, фастфуд, чипсы, картофель-фри и молочные продукты с высоким содержанием жиров также содержат опасные жиры.