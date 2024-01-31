Врачи рассказали, как зеленый чай влияет на давление
Врачи рассказали, как зеленый чай влияет на здоровье и может ли повысить или понизить давление.
В зеленом чае содержится мощный антиоксидант EGCG, снижающий риск развития онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Это вещество также способствует снижению усталости, оказывает защитное воздействие на печень, обладает антимикробным и иммуностимулирующим эффектом.
Медики предупреждают, что зеленый чай следует с осторожностью употреблять людям с гипертонией, то есть с высоким артериальным давлением. Норма для таких людей – 1-2 чашки напитка в первой половине дня. Дело в том, что в напитке содержится большое количество теина — так называемого чайного кофеина, который может стимулировать надпочечники на выделение адреналина. Вследствие чего артериальное давление повышается. Гипертоникам лучше пить некрепкий негорячий чай, тогда эффект будет меньше.
В результате исследований выяснилось, что максимальный эффект от употребления зеленого чая возникает спустя 30 минут после чаепития, передает Общественная Служба Новостей.
До этого кардиолог Грант Шехян назвал понижающие давление продукты.