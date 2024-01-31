Врачи рассказали, как зеленый чай влияет на давление

Медики предупреждают, что зеленый чай следует с осторожностью употреблять людям с гипертонией, то есть с высоким артериальным давлением. Норма для таких людей – 1-2 чашки напитка в первой половине дня. Дело в том, что в напитке содержится большое количество теина — так называемого чайного кофеина, который может стимулировать надпочечники на выделение адреналина. Вследствие чего артериальное давление повышается. Гипертоникам лучше пить некрепкий негорячий чай, тогда эффект будет меньше.