$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Врачи рассказали, как зеленый чай влияет на давление

Врачи рассказали, как зеленый чай влияет на здоровье и может ли повысить или понизить давление.

В зеленом чае содержится мощный антиоксидант EGCG, снижающий риск развития онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Это вещество также способствует снижению усталости, оказывает защитное воздействие на печень, обладает антимикробным и иммуностимулирующим эффектом.

Медики предупреждают, что зеленый чай следует с осторожностью употреблять людям с гипертонией, то есть с высоким артериальным давлением. Норма для таких людей – 1-2 чашки напитка в первой половине дня. Дело в том, что в напитке содержится большое количество теина — так называемого чайного кофеина, который может стимулировать надпочечники на выделение адреналина. Вследствие чего артериальное давление повышается. Гипертоникам лучше пить некрепкий негорячий чай, тогда эффект будет меньше.

В результате исследований выяснилось, что максимальный эффект от употребления зеленого чая возникает спустя 30 минут после чаепития, передает Общественная Служба Новостей.

До этого кардиолог Грант Шехян назвал понижающие давление продукты.

ЗОЖ
Видео