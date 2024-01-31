Гастроэнтеролог рассказал о важности правильного завтрака

Врач-гастроэнтеролог рассказал, почему не следует пропускать завтрак. Первый прием пищи способствует улучшению работы кишечника и нормализации гормонального фона, сообщает РИАМО.

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Но чтобы завтрак действительно принес пользу, следует выбирать правильные продукты. Они должны содержать необходимые микроэлементы, качественные белки и жиры, сложные углеводы.

Врач-гастроэнтеролог Олег Байо посоветовал есть на завтрак яйца – это один из лучших белков по аминокислотному составу и усвояемости. Лучше всего готовить их всмятку – так сохранятся витамины. Важный для работы мозга холин содержится в желтке и разрушается при температуре выше 40 градусов, поэтому желток должен оставаться жидким.

Кроме того, эксперт порекомендовал употреблять макароны из твердых сортов пшеницы, овсянку или гречку, молочные продукты, овощи и фрукты. Оливковое масло и перец полезны для желчного пузыря. Тем, кто не ест белки и жиры животного происхождения, можно сделать салат из яблок и моркови с растительным маслом.