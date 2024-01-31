Тренер назвала лучшее упражнение на мышцы груди для девушек

«Запястья должны быть точно под плечами, не ставьте руки слишком узко, ориентируйтесь примерно на края коврика. Контролируйте свою спину и шею: не прогибайтесь в пояснице и удерживайте шею в нейтральном положении, не тянитесь лицом к полу и не запрокидывайте голову наверх. Мышцы живота и тазового дна включены в работу, не расслабляйте их, держите в напряжении», — заявила Идуш.