Невролог рассказала об эффективных методах по борьбе с бессонницей

При бессоннице стоит отказываться от никотина. Этот и другие эффективные способы борьбы с недугом раскрыла невролог сети семейных клиник «Андреевские больницы «Неболит» Елена Мирошник.

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«Установление регулярного времени для сна и пробуждения помогает наладить биологические часы организма. Старайтесь придерживаться этого режима каждый день, даже в выходные», – отметила специалист.

По информации Мирошник, в спальне следует организовать комфортную, тихую, прохладную и темную атмосферу, которая способствует лучшему сну. Мирошник рекомендовала избегать использования яркого света перед сном.

Затрудняют засыпание кофеин и никотин. Следует избегать использования гаджетов перед сном. Синий свет от экранов мешает выработке мелатонина.

Невролог советует прибегнуть к медитации с глубоким дыханием или йоге. Эти практики помогут уменьшить стресс и поспособствуют глубокому сну. Снять стресс также помогают регулярная физическая активность. Но интенсивных тренировок перед сном лучше избегать, так как они могут возбудить организм.

Мирошник призывает не злоупотреблять перееданием перед сном. Легкая закуска, содержащая углеводы и белки, поможет уменьшить голод и обеспечить более комфортный сон, передает «Мослента».