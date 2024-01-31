Врач перечислила полезные и вредные для сосудов продукты

Следить за уровнем холестерина важно в любом возрасте, так как этот показатель связан с функционированием сердечно-сосудистой системы. Особенно небезопасно ставить над собой эксперименты после 40 лет, регулярно употребляя еду с вредными жирами. Далеко не всегда утверждения на упаковке о том, что продукт не содержит холестерина, говорит о том, что эта пища безопасна.

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Как отметила врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале, жареная пища и выпечка, чипсы, торты и печенья, даже если на упаковке сказано, что они не содержат холестерина, часто имеют в составе трансжиры в форме гидрогенизированных растительных масел. Коварство последних в том, что они поддерживают хроническое вялотекущее воспаление, которое имеет критическое значение в вопросе атеросклероза. Такое введение в заблуждение делает эти продукты опаснее жирной колбасы, где более менее понятный состав.

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Бывает, что пациенты, пытаясь снизить холестерин, отказываются от яиц, зато периодически балуют себя мясными нарезками, регулярно едят жареное мясо.

"Яйца содержат около 180 мг холестерина - это довольно высокий показатель. Однако он оказывает незначительное влияние на уровень ЛПНП холестерина в крови, потому что содержится в неокисленной (безвредной) форме, в отличие, например, от жирной колбасы или шашлыка", - объяснила Екатерина Янг.

Также врач перечислила продукты, которые помогают держать сосуды в тонусе, способствуют чистой крови. Тут рекомендуется обратить внимание на такие добавки к блюдам как чеснок и руккола. Первый содержит аллицин, который помогает выведению плохого холестерина и предупреждает образование сгустков крови. В руколе же присутствуют фитонутриенты, поддерживающие печень и способствующие очищению крови.

Кроме того, для эластичности сосудов рекомендуется включить в рацион скумбрию. Помогают держать сосуды в тонусе полифенолы, которые содержат цитрусовые. Еще один полезный продукт с точки зрения нормализации уровня холестерина - авокадо.

Ранее специалист отметила, что зимой на столе должна быть "сезонная" квашеная капуста. Помимо того, что в ней много витамина С, она также эффективна для улучшения желчеоттока и усвоения железа.