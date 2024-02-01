Врач-геронтолог Игорь Артюхов рассказал, сколько чая и кофе можно употреблять пожилым людям, чтобы получить пользу для здоровья.

Артюхов уточнил, что единого мнения относительно безопасных количеств чая и кофе среди специалистов нет, однако отметил, что по общему правилу употребление этих напитков следует ограничить четырьмя чашками в день.

При этом врач отметил, что зеленый чай полезнее черного. Кофе, по словам специалиста, в умеренных количествах способствует улучшению работы мозга и замедлению развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.